Android Auto medya oynatıcısı Material 3 ile dalgalı ilerleme çubuğuna geçti
Android Auto'nun medya oynatıcısı Material 3 tasarım diline uyarlandı; Spotify gibi uygulamalarda düz ilerleme çubuğunun yerini dalgalı çizgi aldı. Albüm kapağı büyütülüp kontroller yeniden düzenlenirken yeni görünüm henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı ve eski tasarıma dönüş seçeneği bulunmuyor.
Android Auto'nun medya oynatıcısı, Material 3 tasarım diliyle birlikte belirgin bir görsel değişim yaşadı. Spotify gibi ses uygulamalarında görülen düz ilerleme çubuğu yerini dalgalı bir çizgiye bırakırken albüm kapağı büyütüldü ve oynatma kontrollerinin yerleşimi yeniden düzenlendi.
Yeni görünüm henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı. Ayrıca eski tasarıma dönmek için resmi bir seçenek bulunmuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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