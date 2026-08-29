Apple CarPlay Yeni Chatbot Desteğiyle Geliyor
iOS 26.4 ile CarPlay, araç içi chatbot işlevleriyle kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.
Apple CarPlay, kullanıcılarına sunduğu geniş uygulama desteğini yeni bir chatbot ile genişletiyor. iOS 26.4 sürümüyle birlikte platforma eklenen CarPlay yapay zeka desteği, üçüncü taraf uygulamaların chatbot işlevlerini araç içi ekrana taşımasını sağlayacak.
Bu yenilik, sürücülerin araç kullanırken uygulamalarla daha güvenli ve eller serbest şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyacak. Geliştiriciler, CarPlay üzerinden sundukları chatbot özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştirebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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