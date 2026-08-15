Araç Kiralama Düzenlemesi Yayımlandı - Son Dakika
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Araç Kiralama Düzenlemesi Yayımlandı

Araç Kiralama Düzenlemesi Yayımlandı
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Yeni yönetmelikle eski araçlar kiralanamayacak, depozito ve filo şartları getirildi.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe yeni bir dönemi başlatan düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelikle, kiralanacak araçlara yaş ve kilometre sınırı getiriliyor; 6 yaşını doldurmuş ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar (elektrikli için 300 bin km) kiralanamayacak.

Ayrıca araç kiralama işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getirilirken, meslek odası kaydı, vergi mükellefiyeti ve sorumlu kişilerin eğitim şartı aranacak. Tüketicilerden alınabilecek depozito da sınırlandırıldı; 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek ve iade süresi 7 gün olacak.

Büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmeler için en az 10 araçlık filo şartı getirilirken, bazı işletmelerin hibrit veya elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Yeni kurallar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek; mevcut işletmelere uyum için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç Kiralama Düzenlemesi Yayımlandı - Son Dakika

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