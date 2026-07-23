Dünya'dan Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, ATV araçların bayiler tarafından ÖTV'siz satılması süreci, tip onay belgelerinde 'T3-Traktör' ibaresi bulunmasıyla başladı. Vergi müfettişleri, bu araçların GTİP açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.
Son Dakika › Otomobil › ATV Araçların ÖTV'siz Satışı İnceleniyor - Son Dakika
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