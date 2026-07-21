AutoCanada 2026 Finansal Sonuçlarını Açıklayacak

AutoCanada Inc., 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos 2026'da piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağını duyurdu. Şirket aynı gün saat 16.00 Dağ Saati'nde bir konferans görüşmesi ve webcast düzenleyecek. Katılımcılar 1.888.510.2154 numaralı telefondan arayabilir veya webcast'i çevrimiçi izleyebilir.

AutoCanada, Kanada'da 61 franchise bayii ve 37 çarpışma merkezi işleten önde gelen bir otomobil bayilik grubudur. 2025'te Kanada bayileri yaklaşık 71.000 araç satmıştır. Şirketin ABD operasyonları Leader Automotive Group altında 9 bayii ile devam etmektedir.