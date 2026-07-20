Avrupa'nın Otomotiv Rekabeti: Çin Tehditi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri Sigrid de Vries, Avrupa otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu Çin tehlikesine işaret etti. Asya'nın küresel otomotiv üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştirdiğini belirten De Vries, bu durumun Avrupa için ciddi bir rekabet unsuru oluşturduğunu ifade etti.