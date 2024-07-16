Bahçeköy Kemerburgaz Orman Yolunda Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

Bahçeköy Kemerburgaz Orman Yolunda Otomobil Takla Attı

Geniş Video İzle

Bahçeköy Kemerburgaz orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ormanlık alana savruldu. Sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

16.07.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHÇEKÖY Kemerburgaz orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ormanlık alana savruldu. Kendi imkanı ile sıkıştığı yerden çıkan sürücü ters dönen otomobilin üzerine oturarak yardım bekledi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Oğuz kullandığı 34 BYU 09 plakalı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak ormanlık alana uçtu. Sürücü Mustafa Oğuz, otomobilden kendi imkanı ile çıktı. Ters dönen otomobilinin üzerine çıkarak oturan Oğuz yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ayakta müdahale ederken, polis yolda başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

"ARAÇTAN ÇIKMIŞ ÜSTÜNDE OTURUYORDU"

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Mustafa Oğuz, "Önümde araba da vardı, o kadar da süratli değildim ama araba bir kaydı direksiyon hakimiyetini kaybettim oradan aşağıya düştüm. Kendi imkanlarımla çıktım. Herhangi bir yaralama durumum yok çok şükür" dedi.

Mehmet Hasar ise, "Bu yönde gelirken yer ıslaktı herhalde arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole yuvarlandı. Biz iki dakika sonra geldik, arkadaş araçtan çıkmış üstünde oturuyordu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ekip geldi onlara bıraktık" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Bahçeköy Kemerburgaz Orman Yolunda Otomobil Takla Attı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Olaylar, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bahçeköy Kemerburgaz Orman Yolunda Otomobil Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 17:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeköy Kemerburgaz Orman Yolunda Otomobil Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement