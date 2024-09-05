Başakşehir TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü

Otomobil

BAŞAKŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL, - Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine giden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra alev alev yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.