Başakşehir TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü - Son Dakika
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Başakşehir TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Ispartakule mevkisinde gerçekleşti. Motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, sürücüsünün aracı yol kenarına çekmesiyle birlikte yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

05.09.2024 10:02
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BAŞAKŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL, - Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine giden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra alev alev yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Başakşehir TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü - Son Dakika
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