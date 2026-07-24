Binek Araçlar ve Motosikletler için Yeni ÖTV Düzeni

Binek araçlar ve motosikletler için asgari maktu ÖTV uygulaması yürürlüğe giriyor. Binek araçlarda asgari maktu ÖTV 100 bin lira, motosikletlerde ise 30 bin lira olarak belirlendi. Bu düzenleme, torba kanun teklifine eklenen bir önergeyle hayata geçirildi.

Oransal ÖTV tutarının asgari maktu verginin altında kalması durumunda asgari tutar uygulanacak. 4 kW altındaki elektrikli motosikletler muaf tutulurken, Cumhurbaşkanına ÖTV tutarlarını 10 kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi.