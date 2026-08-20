BMW\'den 27 bin araç için geri çağırma

BMW, ABD'de 27 binden fazla lüks sedanı kapsayan bir geri çağırma başlattı. Şirket, arka tekerleklere güç iletiminin kesilmesine neden olabilecek şaft bağlantısındaki aşınma nedeniyle araçların park halindeyken kayma riski taşıdığını duyurdu.

Geri çağırma kapsamında 2021-2023 BMW 540i, M550i xDrive, 2022-2026 840i ve 2024-2026 750e xDrive modelleri yer alıyor. Şaft ile arka diferansiyel arasındaki bağlantının beklenenden hızlı aşındığı tespit edildi. Bu durum, el freni çekilmeden park edilen araçlarda eğimli zeminde kaymaya yol açabiliyor.

BMW, şu ana kadar arızadan kaynaklanan kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Uzmanlar, araç yük altındayken titreme, tıkırtı sesi veya güç kaybı gibi belirtilerin fark edilebileceğini belirtiyor. Türkiye'deki bazı kullanıcıların da benzer şikayetleri oldu.

Yetkili servisler, geri çağırma kapsamındaki araçların bağlantılarını ücretsiz kontrol edecek ve gerekiyorsa güçlendirecek veya parçaları değiştirecek. Bilgilendirme mektuplarının Ekim ayı başında ulaşması planlanıyor. BMW, sürücülere el freni kullanmalarını öneriyor.