BMW Elektrikli Araçlarla Çin'de Satışları Canlandırmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMW Elektrikli Araçlarla Çin'de Satışları Canlandırmayı Hedefliyor

14.07.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW, Çin'deki 2 yıllık satış düşüşünü yeni elektrikli araçlarıyla aşmayı umuyor ama zorluklar var.

BMW, Çin'de iki yıllık satış düşüşünün ardından toparlanmak için uzun süredir beklenen Neue Klasse elektrikli araçlarına güveniyor. Ancak Çin'in elektrikli araç yarışı onsuz ilerlemiş olabilir. BMW, yeni CEO Milan Nedeljkovic yönetiminde geçen ay kar uyarısı yayınladı ve Cuma günü Çin satışlarının ikinci çeyrekte %30 düştüğünü açıkladı. Bazı hissedarlar ve analistler, BMW'nin Neue Klasse elektrikli araçlarını Çin pazarına getirmede çok yavaş davrandığını söylüyor.

Çinli otomobil üreticileri 18 ayda giderek daha sofistike elektrikli arabalar geliştiriyor. BMW'nin Çin için ilk Neue Klasse modeli olan iX3 SUV'nin Kasım ayında satışa çıkması planlanıyor. Çinli tüketiciler artık yabancı markaların mühendislik mirasından çok yerli markaların akıllı EV özelliklerine önem veriyor. BMW'nin Çin satışlarının sadece %5'i tamamen elektrikli ve fiyat indirimleri tek başına yeterli olmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Ekonomi, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW Elektrikli Araçlarla Çin'de Satışları Canlandırmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı Ölümle böyle burun buruna geldiler Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı 19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Haluk Levent kimdir: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
08:11
Türkiye kavrulurken Kars’ta 3 metre kar şaşkınlığı
Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı
08:08
3 bin TL’lik dönerin faturası ağır oldu Bakanlık cezayı kesti
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti
07:48
İstanbul merkezli dev operasyon 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
07:19
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 09:03:01. #.0.2#
SON DAKİKA: BMW Elektrikli Araçlarla Çin'de Satışları Canlandırmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.