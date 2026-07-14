BMW'nin Çin'deki Satışları Düşüşte - Son Dakika
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BMW'nin Çin'deki Satışları Düşüşte

14.07.2026 13:01
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BMW, Çin'de %30 satış düşüşü yaşarken, elektrikli iX3 ile rekabeti artırmayı planlıyor.

BMW'nin Çin'deki satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %30 geriledi ve üst üste üçüncü yıllık düşüş riskiyle karşı karşıya kaldı. Şirket, kasım ayında satışa çıkacak elektrikli iX3 modeliyle Neue Klasse serisini Çin'e getirmeye hazırlanıyor.

Çinli markalar yeni modellerini 18 ayda geliştirirken geleneksel üreticilerde bu süre üç yılı bulabiliyor. Nio, Xiaomi gibi markalar yapay zeka ve dijital özelliklerle öne çıkarken BMW'nin sürüş dinamikleri eski ağırlığını kaybediyor. BMW'nin Çin'deki elektrikli araç payı %5'te kalırken ülke genelinde bu oran %46'ya ulaştı.

Fiyat indirimleri satışları yeterince artırmadı ve ortalama satış fiyatı Çinli premium markaların altında kaldı. BMW, iX3'te sürüş destek sistemi için yerel firma Momenta ile çalışarak Çin'de dijital hizmetlerde iş birliklerini genişletiyor. Yeni iX3, 900 km üzeri menzil ve hızlı şarj özellikleri sunacak ancak güçlü yerel rakiplerle karşılaşacak.

BMW, Neue Klasse ile kapsamlı bir dönüşüm hedefliyor ancak başarısı, dijital özellikler ve fiyat rekabetine bağlı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW'nin Çin'deki Satışları Düşüşte - Son Dakika

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