BMW'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMW'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor

BMW\'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılacağını açıkladı. Pawah'a göre özellikle 45 yaş ve altındaki sürücüler, araç içi kontrollerde geleneksel tuşlara kıyasla dokunmatik ekranları daha doğal buluyor, bu nedenle BMW bu kararı aldı.

Otomotiv dünyasında fiziksel tuşların yerini dokunmatik ekranlara bırakması tartışmaları sürerken BMW'den net bir açıklama geldi. BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılmasının gerekçesini genç kullanıcıların değişen teknoloji alışkanlıklarıyla açıkladı.

Pawah'a göre özellikle 45 yaş ve altındaki sürücüler, araç içi kontrollerde geleneksel tuşlara kıyasla dokunmatik ekranları daha doğal buluyor. Bu nedenle BMW, yeni modellerinde fiziksel düğme sayısını azaltma kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya, Teknoloji, Otomobil, CEO, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:49:43. #7.13#
SON DAKİKA: BMW'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement