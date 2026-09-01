BMW'nin fiziksel düğme kararının gerekçesi: Genç sürücüler dokunmatik ekranı tercih ediyor
BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılacağını açıkladı. Pawah'a göre özellikle 45 yaş ve altındaki sürücüler, araç içi kontrollerde geleneksel tuşlara kıyasla dokunmatik ekranları daha doğal buluyor, bu nedenle BMW bu kararı aldı.
Otomotiv dünyasında fiziksel tuşların yerini dokunmatik ekranlara bırakması tartışmaları sürerken BMW'den net bir açıklama geldi. BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılmasının gerekçesini genç kullanıcıların değişen teknoloji alışkanlıklarıyla açıkladı.
Pawah'a göre özellikle 45 yaş ve altındaki sürücüler, araç içi kontrollerde geleneksel tuşlara kıyasla dokunmatik ekranları daha doğal buluyor. Bu nedenle BMW, yeni modellerinde fiziksel düğme sayısını azaltma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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