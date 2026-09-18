BYD, fren pedalı riski nedeniyle Çin\'de 183 bin aracı geri çağırdı

Çinli otomotiv üreticisi BYD, fren pedalı sistemindeki bir parçanın zamanla çatlayıp kırılabilmesi riski nedeniyle Çin'de 183 bin 211 aracı geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne yapılan bildirime göre geri çağırma, BYD Auto Industry ve BYD Auto tarafından üretilen Tang ve Qin modellerinin farklı sürümlerini kapsıyor.