BYD, Japonya'da Elektrikli Racco'yu Tanıtıyor - Son Dakika
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BYD, Japonya'da Elektrikli Racco'yu Tanıtıyor

BYD, Japonya\'da Elektrikli Racco\'yu Tanıtıyor
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BYD, kei sınıfı için geliştirdiği küçük elektrikli aracı Racco'yu Japonya'da piyasaya sürecek.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Japon otomobil üreticilerinin güçlü olduğu "kei" sınıfına yönelik küçük elektrikli modeli Racco'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Japonya pazarındaki hamlesi, BYD Kurucusu'nun 5 yıl içinde Toyota'yı geçme hedefi açıklamasının ardından geldi.

Racco, Japonya'nın dar yollarına uygun kompakt bir araç olup, teşviklerle 2 milyon yen (578 bin TL) altında fiyatlandırılabilir. Tam şarjla 210-320 km menzil sunan araç, Nissan Sakura gibi rakiplerinin üzerinde menzil sağlıyor. BYD Japonya Başkanı, düşük maliyetli küçük elektrikli araçlar için fırsat gördüklerini belirtti.

Kei otomobiller, Japonya'da yeni araç satışlarının yüzde 36,5'ini oluşturuyor. BYD, geçen yıl Japonya'da 3 bin 742 araç sattı; bu, toplam 4,5 milyonluk satışın küçük bir kısmı. ABD Başkanı Trump da kei otomobillerin ABD'de üretilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD, Japonya'da Elektrikli Racco'yu Tanıtıyor - Son Dakika

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