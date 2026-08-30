BYD'nin Karı Yüzde 30 Arttı - Son Dakika
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BYD'nin Karı Yüzde 30 Arttı

BYD\'nin Karı Yüzde 30 Arttı
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BYD, zayıf talebe rağmen ikinci çeyrekte karını artırdı, ihracat ise hızla yükseldi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çin'deki zayıf talebe rağmen ikinci çeyrekte net karını yıllık bazda yüzde 30 artışla 8,2 milyar yuana çıkardı. Böylece şirketin karı beş çeyrek sonra ilk kez yükseldi.

Şirketin ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 3 düşüşle 194,6 milyar yuan oldu. BYD, Çin'de Geely ve Xiaomi gibi rakiplerin yol açtığı yoğun fiyat rekabeti ve kamu teşviklerinin sona ermesi nedeniyle baskı altında. Bu durum, şirketin uluslararası pazarlara açılımını hızlandırdı.

BYD'nin ilk yarıda yurt dışı gelirlerinin toplam gelire oranı ilk kez yüzde 50'yi geçti. İhracat yüzde 68 artarak 792 bin araca ulaştı ve şirket bu dönemde Tesla'dan daha fazla elektrikli araç sattı. Avrupa satışları yaklaşık 2,5 katına çıkarken, bölgedeki satışlar toplam satışların yüzde 10'unu oluşturdu.

Çin'deki rekabet baskısı sürüyor. Analistler, BYD'nin pazar payı kaybettiğini ve Nio, Xpeng, Xiaomi ile geleneksel üreticilerin rekabetiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Artan ham madde maliyetleri ve Ar-Ge harcamaları da finansal performansı etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD'nin Karı Yüzde 30 Arttı - Son Dakika

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