C-Segmentteki benzinli modelini iptal eden Dacia, gücünü elektrikli Sandero'ya harcayacak - Son Dakika
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C-Segmentteki benzinli modelini iptal eden Dacia, gücünü elektrikli Sandero'ya harcayacak

C-Segmentteki benzinli modelini iptal eden Dacia, gücünü elektrikli Sandero\'ya harcayacak
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Dacia, C-segmentteki üçüncü benzinli model planını iptal etti. CEO Katrin Adt, ürün gamının sınırlı olduğunu ve güçlerini yeni nesil Sandero gibi projelere harcadıklarını söyledi. İptal, markanın 2030 yılına kadar dört yeni elektrikli model çıkarma hedefiyle bağlantılı.

Dacia, C-segmentteki büyüme planlarında önemli bir değişikliğe gitti. Marka, Nissan Qashqai boyutlarındaki Bigster ve ardından tanıttığı Striker modelinden sonra bu sınıfta planladığı üçüncü benzinli modelin üretiminden vazgeçti. Peugeot 3008'e rakip coupe SUV ya da Skoda Octavia'ya karşı liftback formunda olması beklenen araç, elektrikli dönüşüm hedefleri doğrultusunda iptal edildi.

Dacia CEO'su Katrin Adt, kararın gerekçesini açıkladı: "Bigster ile başarılı bir giriş yaptık, Striker'ın potansiyelini görüyoruz ancak şu an başka bir C-segment planımız yok. Ürün gamı sınırlı bir markayız ve gücümüzü yeni nesil Sandero gibi projelere harcıyoruz."

Şirketin bu geri adımı, 2030 yılına kadar dört yeni elektrikli model çıkarma sözüne dayanıyor. Süreç, iyileştirilen Spring modeliyle başladı ve satış hacmini oluşturan küçük modellerin elektriklendirilmesiyle devam edecek. İptal edilen benzinli modelin ardından Dacia'nın bir sonraki büyük lansmanı yeni nesil Sandero olacak. Çoklu enerji mimarisine sahip yeni Sandero, CMF-B platformu üzerinden yükselmeye devam edecek; tam elektrikli versiyon ise Renault 5 ve Renault 4 modellerine hayat veren mimari üzerine inşa edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Dacia, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil C-Segmentteki benzinli modelini iptal eden Dacia, gücünü elektrikli Sandero'ya harcayacak - Son Dakika

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