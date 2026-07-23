CarPlay ve Android Auto'da yeni özellikler - Son Dakika
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CarPlay ve Android Auto'da yeni özellikler

CarPlay ve Android Auto\'da yeni özellikler
23.07.2026 07:21
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Kullanıcılar, WhatsApp Durumu üzerinden müzik paylaşabilecek. Yeni özellikler sunulmaya başladı.

CarPlay ve Android Auto, yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp Durumları üzerinden müzik paylaşma özelliği kazandı. Kullanıcılar, Apple Music veya Spotify'dan seçtikleri bir şarkıyı doğrudan WhatsApp Durumu olarak paylaşarak arkadaşlarının ne dinlediğini görmesini sağlayabilecek.

Bunun yanı sıra, WhatsApp'ta PDF dosyalarını indirmeden açma ve düzenleme imkanı sunulurken, iPad'den WhatsApp'a kaydolma özelliği de eklendi. Yeni özellikler kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Müzik, Yaşam, İpad, Son Dakika

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