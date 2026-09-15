Çin'de 2027'den itibaren kritik araç işlevleri için fiziki tuşlar zorunlu olacak - Son Dakika
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Çin'de 2027'den itibaren kritik araç işlevleri için fiziki tuşlar zorunlu olacak

Çin\'de 2027\'den itibaren kritik araç işlevleri için fiziki tuşlar zorunlu olacak
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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sinyal ve silecek gibi hayati işlevlerin yalnızca dokunmatik ekrandan yönetilmesini sınırlandıracak düzenlemeye hazırlanıyor. 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle bu işlevler için fiziki tuşlar zorunlu hale gelecek.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), otomobillerdeki bazı hayati kontrollerin yalnızca dokunmatik ekranlar üzerinden kullanılmasını sınırlandırmaya hazırlanıyor. Bakanlığın hedeflediği düzenleme, sinyal, uzun far, vites değiştirme, silecekler ve cam buz çözücüleri gibi işlevleri kapsıyor.

1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, mevcut GB4094—2016 ulusal standardının güncellenmesiyle uygulanacak. Böylece söz konusu kritik işlevler için fiziki tuşlar zorunlu hale gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'de 2027'den itibaren kritik araç işlevleri için fiziki tuşlar zorunlu olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 2027'den itibaren kritik araç işlevleri için fiziki tuşlar zorunlu olacak - Son Dakika
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