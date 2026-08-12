Çin'de Elektrikli Araçların Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Elektrikli Araçların Yükselişi

Çin\'de Elektrikli Araçların Yükselişi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de elektrikli araçların pazar payı Temmuz'da %65,1 ile rekor kırdı, benzinli araçlar geride kaldı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de benzinli otomobillerin dönemi kapanıyor. Çin Binek Otomobil Derneği'nin (CPCA) açıkladığı son verilere göre, Temmuz ayında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların (NEV) pazar payı %65,1 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli araç dönüşümü o kadar hızlandı ki en çok satan ilk 10 otomobil arasında benzinli motora sahip tek araç Toyota Corolla Cross oldu. Listenin zirvesinde yerli Çin markaları var.

Temmuz ayında satış sıralamasının ilk üç sırasını tamamen yeni nesil elektrikli modeller domine etti: Geely Xingyuan (EX2) 32.306 adetle ilk sırada, Leapmotor A10 26.424 adetle ikinci, Tesla Model Y satışlarındaki %35'lik düşüşle 25.158 adede gerileyerek üçüncü sıraya düştü. Xiaomi'nin elektrikli sedanı SU7 ise 24.023 adetle dördüncü sırada yer aldı.

BYD markası Fangchengbao Ti 7 (20.300 adet), Yuan UP (20.275 adet) ve Sealion 06 (15.395 adet) modelleriyle ilk 10 içerisinde üç farklı pozisyon elde etti. Aralarında hibrit modellerin de bulunduğu listede Toyota Corolla Cross 14.510 adetle son sırada kaldı.

Çin pazarındaki bu dönüşümün hızı istatistiklere belirgin şekilde yansıyor. Yıl başında en çok satan ilk 10 araç arasında 7 benzinli model yer alırken, bu sayı Mart'ta 5'e, Nisan'da ise sadece 1'e düşmüştü. Mayıs ayında ise tarihte ilk kez ilk 10 listenin tamamı elektrikli araçlardan oluşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'de Elektrikli Araçların Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 09:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Elektrikli Araçların Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.