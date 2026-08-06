Çin'de Otonom Sürüş İçin Yeni Standart Onaylandı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı Pazartesi günü GB 44721-2026 standardını onayladı. Bu standart, ülkenin L3 ve L4 otonom sürüş sistemleri için ilk ulusal standart olma özelliği taşıyor ve 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek.

Standart, araç düzeyindeki performans gereksinimlerinden yaşam döngüsü güvenlik güvencesine geçişi temsil ediyor. Otomobil üreticileri artık araştırma ve geliştirme, üretim ve dağıtım sonrası operasyonlarda güvenlik yönetişimi sergilemek zorunda kalacak. Tek araç sertifikasyonu yerine üreticilerin tam yaşam döngüsü güvenlik yönetim çerçevesi kurması gerekecek. Simülasyon, kapalı alan ve yol testleri de düzenleyici çerçevenin zorunlu bir parçası olacak.

Standart ayrıca sistem aktivasyonu, durum göstergesi ve sürücü devralma izlemesi gibi gereksinimler belirliyor. Bu, özellikle L3 uygulamaları için geçerli. Kurumsal kapasite incelemeleri, güvenlik arşivleri ve doğrulama testleri entegre bir çerçeve olarak sunuluyor. Jefferies değerlendirmesine göre standart, rekabetin temelini ürün kapasitesinden kurumsal kapasiteye kaydırıyor. Veri, güvenlik yönetişimi ve ölçek düzenleyici avantajlar haline geliyor.

Bu çerçeve lider otomobil üreticilerinin konumunu güçlendirirken, tedarikçilere bağımlı ve ölçekten yoksun küçük elektrikli araç şirketleri için uyumluluk yükünü artırıyor. Jefferies'e göre lider Tier 1 tedarikçiler de fayda sağlayabilir çünkü otomobil üreticileri doğrulama, güvenlik vaka kanıtı ve uyumluluk desteği talep ediyor. Bağımsız donanım veya algoritmalar artık yeterli değil.