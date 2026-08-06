Çin'de Otonom Sürüş İçin Yeni Standart Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Otonom Sürüş İçin Yeni Standart Onaylandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, L3 ve L4 otonom sürüş sistemleri için GB 44721-2026 standardını onayladı, 2027'de yürürlüğe girecek.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı Pazartesi günü GB 44721-2026 standardını onayladı. Bu standart, ülkenin L3 ve L4 otonom sürüş sistemleri için ilk ulusal standart olma özelliği taşıyor ve 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek.

Standart, araç düzeyindeki performans gereksinimlerinden yaşam döngüsü güvenlik güvencesine geçişi temsil ediyor. Otomobil üreticileri artık araştırma ve geliştirme, üretim ve dağıtım sonrası operasyonlarda güvenlik yönetişimi sergilemek zorunda kalacak. Tek araç sertifikasyonu yerine üreticilerin tam yaşam döngüsü güvenlik yönetim çerçevesi kurması gerekecek. Simülasyon, kapalı alan ve yol testleri de düzenleyici çerçevenin zorunlu bir parçası olacak.

Standart ayrıca sistem aktivasyonu, durum göstergesi ve sürücü devralma izlemesi gibi gereksinimler belirliyor. Bu, özellikle L3 uygulamaları için geçerli. Kurumsal kapasite incelemeleri, güvenlik arşivleri ve doğrulama testleri entegre bir çerçeve olarak sunuluyor. Jefferies değerlendirmesine göre standart, rekabetin temelini ürün kapasitesinden kurumsal kapasiteye kaydırıyor. Veri, güvenlik yönetişimi ve ölçek düzenleyici avantajlar haline geliyor.

Bu çerçeve lider otomobil üreticilerinin konumunu güçlendirirken, tedarikçilere bağımlı ve ölçekten yoksun küçük elektrikli araç şirketleri için uyumluluk yükünü artırıyor. Jefferies'e göre lider Tier 1 tedarikçiler de fayda sağlayabilir çünkü otomobil üreticileri doğrulama, güvenlik vaka kanıtı ve uyumluluk desteği talep ediyor. Bağımsız donanım veya algoritmalar artık yeterli değil.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'de Otonom Sürüş İçin Yeni Standart Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı
“Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu“ demişti Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu "Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu
Fatih’te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

08:36
Trump’ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi Ramak kala kurtuldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu
08:26
Savaşın galibi petrol devleri oldu Dakikada 700 bin dolar kazandılar
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar
07:40
Acil serviste 71 bin TL’lik fatura Gurbetçi genç kız isyan etti
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti
07:30
Park halindeki araca çarpıp yan yattı Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
07:24
Reddedilince dehşet saçtı Öğretmenini okul kapısında katletti
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti
07:09
Ece Seçkin konsere damga vurdu İddialı koreografisi dikkat çekti
Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 08:45:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Otonom Sürüş İçin Yeni Standart Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.