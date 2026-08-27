Çin'den Otomotivde Yeni Geri Çağırma Zorunluluğu - Son Dakika
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Çin'den Otomotivde Yeni Geri Çağırma Zorunluluğu

Çin\'den Otomotivde Yeni Geri Çağırma Zorunluluğu
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Çinli düzenleyiciler, otomobil üreticilerine kusurlar için proaktif geri çağırma planları sunma zorunluluğu getirdi.

Çinli düzenleyiciler Perşembe günü otomobil üreticilerine, kendi denetimlerinde ortaya çıkan kusurlar için proaktif geri çağırma planları sunma zorunluluğu getirdi. Bu, dünyanın en büyük otomotiv pazarında araç kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedefleyen bir yıllık kampanyanın parçası.

Tesla ve sekiz Çinli elektrikli araç üreticisi, 21 Ağustos'ta acil kapı açma mekanizmalarıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle toplam 4,3 milyon aracı kapsayan Çin'in en büyük otomotiv geri çağırma operasyonunu duyurdu.

Kampanya kapsamında üreticilerin, operasyonları ve ana tedarikçileri boyunca ürün kalitesi, güvenilirlik, dayanıklılık ile yeni teknolojilerin test ve doğrulama süreçlerini kapsamlı şekilde incelemeleri gerekiyor. Piyasa düzenleyicisi ile sanayi, kamu güvenliği ve çevre bakanlıklarının ortak açıklamasına göre raporlarını 2026 sonuna kadar yerel yetkililere sunmaları gerekiyor.

Şirketler, tespit edilen kusurlar için piyasa düzenleyicisine derhal geri çağırma planları sunmalı ve gönüllü geri çağırma uygulamalı. Yerel yetkililerin denetimi sıkılaştırması ve yeni araç teknolojileri tanıtılmadan önce güvenlik doğrulamasının titizlikle yapılmasını sağlaması isteniyor.

Denetimler ayrıca gelişmiş sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş sistemlerinin güvenliğinin yanı sıra üreticilerin fonksiyonel güvenlik, siber güvenlik, veri güvenliği, yazılım güncellemeleri, olay izleme ve acil müdahale gibi alanlardaki yeteneklerini de mercek altına alacak.

Son önlemler, Çin'in oto güvenliği düzenlemesinde giderek daha iddialı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. İkinci büyük dünya ekonomisindeki yavaşlamayla birlikte iç talebin zayıflaması nedeniyle Çin otomotiv endüstrisi, uzun süreli fiyat savaşıyla pazar payını korumak yerine ürün kalitesini ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya odaklanmış durumda.

Resmi talimatın hemen ardından başlatılan ayrı bir endüstri girişiminde Çin Otomobil Üreticileri Derneği, "akılcısız rekabetin" üretim tutarlılığını ve ürün güvenliğini aşındırabileceği, sektörün yüksek kaliteli gelişimini baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'den Otomotivde Yeni Geri Çağırma Zorunluluğu - Son Dakika

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