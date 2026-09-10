Çin'in yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda 6,2 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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Çin'in yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda 6,2 milyonu aşarak rekor kırdı

Çin\'in yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda 6,2 milyonu aşarak rekor kırdı
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Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda geçen yılın toplamını şimdiden aştı; ağustosta ihracat yüzde 67,1 artışla 890 bine yaklaştı. İç satışlar ise yıllık yüzde 25,6 azalarak 1,5 milyonun hemen altına indi.

HONG KONG (AP) — Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), Çin'in yolcu otomobili ihracatının bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın toplamını şimdiden aştığını, buna karşın iç satışların düşmeye devam ettiğini açıkladı.

CAAM'a göre ağustosta yolcu otomobili ihracatı, plug-in hibrit ve tam elektrikli araçların etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,1 artarak yaklaşık 890 bin adede çıktı. Çin, 6,2 milyondan fazla yolcu otomobili ihraç etti. CAAM verilerine göre geçen yıl tüm araç türlerinde ihracat 7,1 milyondu; bunun yaklaşık 6 milyonu yolcu otomobiliydi.

S&P Global Ratings'e göre dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olan Çin, yıl genelinde yolcu otomobili ihracatında yüzde 50 ila 70 büyümeye ulaşma yolunda. Ülke içinde ise yolcu otomobili satışları yıllık yüzde 25,6 azalarak 1,5 milyonun hemen altına indi. İç pazar, yoğun rekabet ve fiyat savaşlarının baskısı altında; yavaşlayan ekonomi de tüketici güvenini zayıflattı.

S&P Global Ratings'ten Stephen Chan, Çin'in otomobil ihracatının bu yıl şimdiye kadar rekabetçi fiyat ve kalite sayesinde beklenenden güçlü olduğunu söyledi. "Güçlü ihracat büyümesinin iç pazardaki zayıflığı büyük ölçüde dengelemesi muhtemel" dedi. Son aylarda İran savaşının yol açtığı enerji şoku ve artan yakıt fiyatları, daha fazla benzinli ve dizel araç sürücüsünü elektrikli araçlara yöneltti. Yüksek tarifeler, Çin yapımı yolcu otomobillerinin büyük bölümünü fiilen ABD pazarının dışında tutuyor. Ancak Çin, araçlarını Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'ya daha fazla ihraç edip satıyor. Çinli otomobil üreticileri ayrıca yurt dışında daha fazla fabrika kuruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'in yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda 6,2 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in yolcu otomobili ihracatı ilk sekiz ayda 6,2 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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