Çin, Japon Otomotiv Pazarına Giriyor - Son Dakika
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Çin, Japon Otomotiv Pazarına Giriyor

Çin, Japon Otomotiv Pazarına Giriyor
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BYD, Japonya'da Rocco modelini tanıtarak pazarın yüzde 40'ını hedefliyor.

Çin, 2023'ten beri dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda. 2022'de Almanya'yı, 2023'te Japonya'yı geride bırakarak bu unvanı elde etti.

Çinli üreticiler şimdi de Japon pazarına yöneldi. BYD, 2023'te Japonya'ya giriş yaparak K-Car segmentindeki Rocco modelini tanıttı. Bu segment, Japon pazarının yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fiyat avantajıyla dikkat çeken Rocco, Toyota, Nissan ve Honda gibi Japon markaları kendi evlerinde zorlayabilir. BYD, Japonya'da Atto 3, Dolphin ve Seal modellerini de satıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Çin, Japon Otomotiv Pazarına Giriyor - Son Dakika

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