Çinli Otomobil Üreticileri Afrika\'da Üretime Geçiyor

Çinli otomobil üreticileri, hızlı kentleşme, büyüyen orta sınıf ve destekleyici hükümet politikalarının etkisiyle Afrika'da araç ihraç etmek yerine üretim yapmaya yöneliyor. Bu strateji, yurt içinde yavaşlayan talep ve Avrupa ile Kuzey Amerika'daki artan ticaret engelleriyle başa çıkma amacı taşıyor.

Analistler, bu değişimin Afrika otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirebileceğini, iş olanakları yaratacağını, yerel tedarik zincirlerini geliştireceğini ve elektrikli araçların benimsenmesini hızlandıracağını belirtiyor. Zayıf altyapı ve politika belirsizliği ise önemli engeller olarak görülüyor.

Temmuz ayında Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı Chery, Güney Afrika'daki Nissan'ın eski Rosslyn tesisini satın aldı. Burada plug-in hibritler, bataryalı elektrikli araçlar ve Jetour markalı modeller üretmeyi planlıyor. Beijing Automotive Group ve Great Wall Motor da Güney Afrika'da üretim ve montaj kapasitesine sahip.

Afrika'da elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor. Güney Afrika, Fas, Kenya, Etiyopya ve Gana, Çinli yatırımlar için en uygun ülkeler arasında. Yerel üretim, ithalat vergilerinden kaçınarak fiyatları düşürebilir ve şarj altyapısı ile batarya üretimine yatırımı teşvik edebilir. Afrika'nın ilk büyük batarya gigafabrikası Fas'ta planlanıyor.

Çinli markaların uygun fiyatları, geleneksel olarak Avrupa, Japon ve Amerikan üreticilerin hakim olduğu pazarlarda yeni araçlara erişimi artırıyor. Uzmanlar, Afrika'nın hızla büyüyen nüfusu ve orta sınıfının elektrikli araçlar için doğal pazar oluşturduğunu, ayrıca yakıt ithalatına bağımlılığı azaltmanın ulusal çıkarlara uygun olduğunu vurguluyor.

Çin'de üretim fazlası ve ihracattaki engeller, üreticileri Afrika'da üretime yönlendiriyor. Yerel üretim, tarifeleri aşarken büyüyen pazarlara yakınlık sağlıyor. Afrika Birliği'nin Yeşil Mineraller Stratejisi kritik minerallerin işlenmesini artırmayı hedefliyor. Etiyopya fosil yakıtlı araç ithalatını yasaklarken, Güney Afrika üretim teşvikleri sunuyor.

Güney Afrika, mevcut üretim altyapısı ve vasıflı işgücüyle avantajlı. Rosslyn gibi tesislerin satın alınması, sıfırdan fabrika kurmaktan daha hızlı sonuç verebilir. Ancak içten yanmalı motor fabrikalarının dönüştürülmesi karmaşık ve uzun vadeli politika istikrarı gerektiriyor. Uzmanlar, güvenilir elektrik ve şarj altyapısı olmadan elektrikli araçların işlevsel olamayacağını belirtiyor.