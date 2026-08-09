Clemson'dan Güneş Enerjili Araç: Luminetta! - Son Dakika
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Clemson'dan Güneş Enerjili Araç: Luminetta!

Clemson\'dan Güneş Enerjili Araç: Luminetta!
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Clemson Üniversitesi öğrencileri, BMW ile geliştirilen Luminetta adlı elektrikli aracı tanıttı.

Clemson Üniversitesi öğrencileri, BMW'nin desteğiyle tipik bir günlük şehir içi kullanımda tükettiğinden daha fazla elektrik enerjisi üretebilen deneysel bir elektrikli araç geliştirdi. Deep Orange 17 projesinin prototipi Luminetta, 16 yüksek lisans öğrencisinin yaklaşık iki yıllık çalışmasıyla hayata geçirildi.

Yalnızca 550 kilogram ağırlığındaki iki kapılı prototip, güneş enerjisinden yararlanacak şekilde tasarlandı. Hibrit şasisi çelik, alüminyum ve karbon fiber ile üç boyutlu yazıcıyla üretilen metal parçalardan oluşuyor. Aerodinamik gövde, kutu balığından ilham alınarak tasarlandı. Rejeneratif frenleme, akıllı tork dağıtımı ve optimize edilmiş güç aktarım algoritmaları enerji tüketimini azaltıyor.

Gövdeye entegre edilen 1.700'den fazla güneş hücresi, Fraunhofer ISE ile geliştirildi. Bu hücreler kısmi gölgede bile enerji üretebiliyor. Greenville, Frankfurt, Madrid ve Mumbai simülasyonlarında günlük 20 km ulaşım senaryosunda tüketimden fazla enerji elde edildi. Üretilen enerji ortalama 50 km ek menzil sağlarken, tüketilen enerjinin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

Program direktörü Greg Mocko, aracın özellikle üniversite şehirlerinde yaklaşık 8 km yarıçap içindeki günlük ulaşım için tasarlandığını söyledi. Öğrenciler 7 Ağustos 2026'da mezun olurken, Luminetta CU-ICAR bünyesinde araştırma platformu olarak kullanılmaya devam edecek. Aracın ilk kez 2027'de CES'te tanıtılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Clemson'dan Güneş Enerjili Araç: Luminetta! - Son Dakika

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