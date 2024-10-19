Diyarbakır\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Otomobil

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ne park edilen 21 AEM 756 plakalı otomobil, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürlen, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,