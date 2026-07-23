DRR, IndyCar'a Dönüş İçin Lisans Satın Aldı - Son Dakika
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DRR, IndyCar'a Dönüş İçin Lisans Satın Aldı

DRR, IndyCar\'a Dönüş İçin Lisans Satın Aldı
23.07.2026 00:21
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Dreyer & Reinbold Racing, RLL'den IndyCar lisansı alarak 2024 sezonuna tam zamanlı dönmeyi planlıyor.

CARMEL, Indiana — Dreyer & Reinbold Racing (DRR), Rahal Letterman Lanigan Racing'den (RLL) bir NTT IndyCar Serisi lisansı satın alarak gelecek sezon tam zamanlı olarak seriye dönmeyi planlıyor. İşlem, IndyCar'in onayına tabi.

RLL, 2024'ün sonlarında tam sezon takımlarına dağıtılan 25 lisanstan üçüne sahipti. Lisans sistemi, takım sahipleri için anında değer yaratmak amacıyla oluşturuldu ve sporun büyümesiyle değerinin artması bekleniyor.

Carmel merkezli DRR, bu yıl 27. Indy 500'üne katıldı. Takım, Dreyer ve Reinbold ailelerinin 1920'lere dayanan mirasıyla geçmişte 57 araç yarıştırdı. DRR'in son tam zamanlı yarış sezonu 2012'ydi.

DRR CEO'su Derek Reinbold, anlaşmanın bir ortaklık ruhuyla yapıldığını ve serinin güçlü konumunun Roger Penske'nin liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Bobby Rahal ise satışın, takımının 2027'de iki araca dönme stratejisiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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