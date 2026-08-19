Dubai Otonom Mobiliteyi Hızlandırıyor - Son Dakika
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Dubai Otonom Mobiliteyi Hızlandırıyor

Dubai Otonom Mobiliteyi Hızlandırıyor
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Dubai, robotaxi programıyla 7 bin 613 yolcu taşıdı, müşteri memnuniyeti %97'ye ulaştı.

Dubai, otonom mobiliteye geçişini hızlandırıyor. Robotaxi programı, lansmandan bu yana 4 milyon kilometreyi aşarken 7 bin 613 yolcu yolculuğu gerçekleştirildi. Filoda 144 araç bulunuyor ve 48 araç aktif olarak günde yaklaşık 50 sefer yapıyor. Müşteri memnuniyeti yüzde 97'ye ulaşarak sürücüsüz mobiliteye olan güveni gösteriyor.

Kurumsal Teknoloji Destek Hizmetleri Sektörü CEO'su ve Otonom Ulaşım ile Hava Taksi Komitesi Başkanı Ahmed Bahrozyan, bu dönüm noktasının Dubai'nin 2030 yılına kadar tüm ulaşım yolculuklarının yüzde 25'ini otonom yapma hedefini desteklediğini söyledi. Robotaxi programı, güvenlik ve operasyonel hazırlık odaklı aşamalı bir yaklaşımla geliştirilmiştir.

Yollar ve Ulaşım Otoritesi (RTA), Baidu'nun Apollo Go, WeRide ve Pony.ai gibi küresel otonom mobilite şirketleriyle ortaklıklarını güçlendiriyor. Uber ise Dubai'de tamamen sürücüsüz Baidu Apollo Go araçlarını platformunda sunmaya başladığını duyurdu. Dubai'nin nüfusu ve mobilite ihtiyaçları artmaya devam ediyor; 2026'nın ilk yarısında 348 milyondan fazla yolcu toplu taşıma ve taksileri kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Müşteri Memnuniyeti, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dubai Otonom Mobiliteyi Hızlandırıyor - Son Dakika

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