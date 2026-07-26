Elazığ'da 1967 Model Mercedes Restore Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da 1967 Model Mercedes Restore Edildi

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Furkan Taşdemir, 1967 model Mercedes'i 200 bin lira harcayarak restore etti, satmayı düşünmüyor.

Elazığ'da oto galericilik yapan Furkan Taşdemir, 12 yıl önce bakımsız halde satın aldığı 1967 model Mercedes kırlangıç aracını 2021-2022 yılları arasında komple restore ettirdi. Dış aksamını Hatay'da, iç döşemesini Elazığ'da yaptıran Taşdemir, toplam 200 bin lira harcadı.

Aracını kapalı garajda muhafaza eden Taşdemir, her sabah tozunu alıyor ve sadece özel günlerde dışarı çıkarıyor. Elazığ'da tek olan araca vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor ancak Taşdemir satmayı düşünmüyor. Klasik araç hastalığı olduğunu belirten Taşdemir, benzer araçları da kapalı garajda saklıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Elazığ'da 1967 Model Mercedes Restore Edildi - Son Dakika

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