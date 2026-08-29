Elektrikli Araçlarda ÖTV Etkisi

Türkiye otomotiv sektöründe elektrikli araçlara uygulanan ÖTV matrah limitleri, araç fiyatlarını doğrudan etkileyerek hem tüketicilerin satın alma tercihlerinde hem de üreticilerin fiyatlandırma stratejilerinde belirleyici oluyor. Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri belirlenen eşiğin altında kalan elektrikli otomobiller yüzde 25'lik ÖTV diliminden yararlanarak önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Bu durum, elektrikli araç pazarında fiyatların oluşumunda kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Yüzde 25'lik dilime giren modeller, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşırken, üreticiler de bu vergi avantajını göz önünde bulundurarak araçlarını bu sınırlara göre konumlandırıyor.