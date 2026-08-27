Elektrikli Araçlarda \'Phantom Drain\' Sorunu

Uzun süre kullanılmadan duran elektrikli bir otomobilin bataryası doğal olarak şarj kaybeder. Arka planda çalışan sistemler, bağlantılar ve havalandırma kontrolleri bu kaybı tetikler. Bu durum 'Phantom Drain' olarak adlandırılır.

Araç şarj doluyken park edildiğinde, saatler sonra şarj seviyesinin azaldığını görebilirsiniz. Bu, bataryada kaçak olduğu anlamına gelmez; elektrikli araçların normal bir özelliğidir. Tıpkı akıllı telefon gibi, araç da kendi iç sistemleriyle enerji harcar.

Ancak doğru önlemler alındığında bu batarya tüketimi minimuma indirilebilir.