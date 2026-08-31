Elektrikli Otomobil Talebi Artıyor - Son Dakika
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Elektrikli Otomobil Talebi Artıyor

Elektrikli Otomobil Talebi Artıyor
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Petrol fiyatları, vergi desteği ve uygun fiyatlı modeller elektrikli araç talebini artırıyor.

Elektrikli otomobil talebindeki artışın başlıca nedenleri arasında İran-ABD savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları, elektrikli araçlara sağlanan vergi desteği ve uygun fiyatlı modellerin satışa sunulması yer alıyor. Büyüme lüks segmentte değil, diğer segmentlerde görülüyor.

Avrupa'da en yüksek elektrikli otomobil pazar payı yüzde 80 ile Danimarka'da. Finlandiya'da yüzde 52, Hollanda'da yüzde 47, Belçika ve İsveç'te yüzde 43 seviyesinde. Polonya'da bu oran yalnızca yüzde 4, Çekya'da ise yüzde 8.

Türkiye'de Temmuz 2026'da 12 bin 694 elektrikli otomobil satıldı ve pazar payı yüzde 20,3 oldu. ODMD verilerine göre ocak-temmuz döneminde ise 93 bin 403 adet satış gerçekleşti ve pazar payı yüzde 18,6 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli Otomobil Talebi Artıyor - Son Dakika

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