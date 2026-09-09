Elektrikli otomobillerde batarya ömrü araştırmasında ilk sırada yüzde 97,25 ile Kia e-Niro - Son Dakika
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Elektrikli otomobillerde batarya ömrü araştırmasında ilk sırada yüzde 97,25 ile Kia e-Niro

Elektrikli otomobillerde batarya ömrü araştırmasında ilk sırada yüzde 97,25 ile Kia e-Niro
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Yeni bir değerlendirme, 100 bin kilometreyi aşan kullanım verilerine dayanarak batarya kapasitesini en iyi koruyan 20 elektrikli otomobili belirledi. Zirvede yüzde 97,25 ile Kia e-Niro yer alırken, Hyundai Kona Electric ve Kia EV6 ilk üçteki diğer modeller oldu.

Elektrikli otomobil almayı düşünenler için batarya ömrü, menzil kadar önemli hale geldi. Yeni bir değerlendirme, 100 bin kilometreyi aşan kullanım verilerine dayanarak batarya kapasitesini en iyi koruyan 20 elektrikli otomobili belirledi.

Zirvede yüzde 97,25 ile Kia e-Niro 64 kWh yer alıyor. Onu yüzde 97,18 ile Hyundai Kona Electric 64 kWh ve yüzde 95,95 ile Kia EV6 77,4 kWh izliyor. İlk üç model, uzun süreli kullanımda batarya dayanıklılığında en başarılı örnekler oldu.

Listede Tesla ve Volkswagen grubu öne çıkıyor. Tesla Model 3'ün farklı batarya versiyonları sekizinci ve on ikinci sırada bulunuyor. Audi e-tron 50 dokuzuncu, Audi e-tron 55 onuncu sırada yer alıyor. Volkswagen ID.4 ve ID.3 modelleri de listeye girmeyi başardı.

Polestar 2'nin iki farklı batarya versiyonu beşinci ve yedinci sırada yer alırken, Volvo XC40 Recharge dördüncü, BMW i3 altıncı oldu. Skoda Enyaq iV ve Audi Q4 e-tron da ilk 20'deki diğer dikkat çeken modeller arasında.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Kia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli otomobillerde batarya ömrü araştırmasında ilk sırada yüzde 97,25 ile Kia e-Niro - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli otomobillerde batarya ömrü araştırmasında ilk sırada yüzde 97,25 ile Kia e-Niro - Son Dakika
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