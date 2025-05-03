Emekli Usta Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Otomobil

Emekli Usta Hayalini Gerçekleştirdi

Emekli Usta Hayalini Gerçekleştirdi

Kandıra'da Ramazan Şentürk, çapa makinesi motoruyla klasik görünümde otomobil yaptı.

03.05.2025 18:40
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde emekli kaporta ustası Ramazan Şentürk (55), çapa makinesi motoru kullanarak klasik görünümlü otomobil yaptı. Şentürk, "Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. 'Nasıl bir araç bu' deyip şaşırıyorlar. Çoğu da başka bir arabadan yaptığımı zannediyorlar, inanmıyorlar" dedi.

Kandıra ilçesi kırsal Ağaçağıl Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası emekli kaporta ustası Ramazan Şentürk, çocukluk hayalini pandemi döneminde gerçekleştirdi. Şentürk, 3 metre 15 santim uzunluğunda, 1 metre 6 santim genişliğinde, 30-40 kilometre hız yapabilen otomobili, çapa makinesi motoru kullanarak 15 günde yaptığını söyledi. Aracına, Arapça 'Oku' anlamına gelen 'İkra' adını veren Şentürk, pembeye boyadığı klasik görünümlü otomobille yıllarca torununu gezdirmeyi hayal ettiğini söyledi.

'OTOMOBİLİ YAPMAM 15 GÜNÜMÜ ALDI'

Otomobili pandemi döneminde yaptığını, parçalarının kendisine ait olduğunu söyleyen Şentürk, "Bu otomobili yapmam 15 günümü aldı. Doğaçlama yapılan bir araç. Şuna, buna benzeteyim diye değil de 1928-1930 modelleri andıran bir araba olsun dedim. Bir de ileride torunları gezdiririm diye pembeye boyadım. Arabaya başlamadan önce ismini de renginde belirlemiştim. Bu benim çocukluktan beri hayalimdi. Bir şeyler yapacaktım ama bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

'İLGİ ÇOK BÜYÜK'

Otomobili anlatan Şentürk, motorunun çapa makinesi motoru olduğunu söyledi. Şentürk, "Aracı yola çıkardığım zaman, burada denize giden insanlar var; onlar görünce trafik tıkanıyor. Tekrar garaja kapatmak zorunda kalıyorum. İlgi çok büyük. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. 'Nasıl bir araç bu' deyip şaşırıyorlar. Çoğu da başka bir arabadan yaptığımı zannediyorlar, inanmıyorlar ama komple şasi düzenine varana kadar kendim yaptım. Tabii yürüyen aksamında bazı parçaları başka araçlardan kullandım" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Şentürk, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ama o zaman zaten torun falan yoktu. Bu aracı 2021'de yaptım. O zaman benim çocuğum bile evli değildi. İleride torunlarım olur diye böyle sakladım. Şu an torunum 1 yaşında. Çok mutluyum" diye konuştu. Motosiklet projesinin de devam ettiğini söyleyen Şentürk, "Başka bir tane daha projem var. 2 tekerlekli motosiklet kullanamadığım için 3 tekerlekli motosiklet yaptım. 3 kişi de binebiliyor. Onu da inşallah 5-6 güne bitireceğim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Emekli Usta Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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