Esenyurt'ta Otomobil Yangını
Esenyurt'ta Otomobil Yangını

Esenyurt\'ta Otomobil Yangını
10.05.2026 23:27
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, yaralanan yok.

ESENYURT'ta seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenkent TEM Bağlantı Yolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki 34 CYK 782 plakalı otomobilden yükselen dumanları farkeden sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Sürücünün araçtan inmesinin ardından otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alev alev yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 00:00:25.
