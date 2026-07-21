F1'de Enerji Yönetimi Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

F1'de Enerji Yönetimi Sorunları

F1\'de Enerji Yönetimi Sorunları
21.07.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika GP'sinde F1 araçlarının enerji yönetimindeki sorunlar yarışları olumsuz etkiledi.

Belçika Grand Prix'si, F1 araçlarının enerji yönetimindeki sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mercedes pilotu George Russell, motorunun enerji toplamaması nedeniyle yarış dışı kalırken, diğer sürücüler de benzer sıkıntılar yaşadı. Spa'nın uzun düzlükleri, araçların enerji toplamasını zorlaştırdı ve orta sektörde sadece içten yanmalı motor gücü kullanıldı. Bu durum, araçların hızını önemli ölçüde düşürdü ve Pouhon gibi zorlu virajların artık herkes tarafından düz geçilmesine neden oldu.

Kimi Antonelli yarışı kazanırken, pole süresi geçen yıla göre neredeyse dört saniye daha yavaştı. Sürücüler, bilgisayar kontrollü enerji dağıtımının yarışları mahvettiğini belirtti. Oscar Piastri, 'Eleme gridlerinin bilgisayarların davranışına göre belirlenmesi berbat bir yarışma yöntemi' dedi. Max Verstappen ise enerji yönetiminin F1'i bir ormana çevirdiğini ifade ederken, Charles Leclerc güç ünitelerinin karmaşıklığından yakındı.

Sorunun bu sezon çözülmesi beklenmiyor ve Monza'da daha da büyümesi öngörülüyor. Sürücüler, enerji yönetiminin yarış deneyimini olumsuz etkilediğini ve güvenlik risklerine yol açtığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Belçika, Enerji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil F1'de Enerji Yönetimi Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: F1'de Enerji Yönetimi Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.