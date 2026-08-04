Fiat Egea Mağduriyeti

Gaziantep'te bir araç sahibi, 1,5 milyon TL ödeyerek sıfır Fiat Egea satın aldı. Ancak yaptırdığı ekspertizde aracın hasarlı olduğu ortaya çıktı. Ruhsat ve evrakları incelediğinde ise aracın kendisine 2026 model olarak teslim edilmesine rağmen aslında 2025 model olduğunu fark etti.

Vatandaş, yaşadığı mağduriyet üzerine bayiye süre vererek dikkat çeken bir açıklama yaptı.