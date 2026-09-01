Ford'dan 148.663 Araçlık Dev Geri Çağırma
Ford Motor, ABD'de 148.663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, sürücü gücünün kaybı ve far fonksiyonunun veya ön cam yıkama sistemi fonksiyonunun kaybı olarak belirtildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızaların görüşü azaltarak sürüş güvenliğini etkileyebileceğini duyurdu ve araç sahiplerine detaylı bilgi verileceğini aktardı.
Ford Motor, ABD'de 148.663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, sürücü gücünün kaybı ve far fonksiyonunun veya ön cam yıkama sistemi fonksiyonunun kaybı olarak belirtildi.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Salı günü yaptığı açıklamada, bu arızaların görüşü azaltarak sürüş güvenliğini etkileyebileceğini duyurdu. Araç sahipleri için detaylı bilgi verileceği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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