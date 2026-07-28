Ford, Apple ile Elektrikli Modellerde İş Birliğini Güçlendiriyor

Ford, araç içi multimedya sistemlerinde Apple ile iş birliğini derinleştiriyor. Şirket, yeni nesil elektrikli modellerinde Google yerine doğrudan yerleşik Apple Haritalar sistemini kullanacağını duyurdu. Bu stratejik değişim, CarPlay'in ötesine geçerek navigasyon altyapısını tamamen Apple'a emanet ediyor.

İlk uygulama, Ford'un Universal Electric Vehicle platformu üzerine inşa edilen ve 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan 30 bin dolarlık elektrikli pick-up modelinde görülecek. Apple Haritalar üzerinden batarya ısıtma, elektrikli araç rota planlaması ve gerçek zamanlı trafik verilerine erişim sağlanacak. Ayrıca, bu entegre harita verileri BlueCruise otonom sürüş teknolojisinin yeteneklerini geliştirecek.