Ford, Dört Kapılı Mustang'i Tanıttı - Son Dakika
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Ford, Dört Kapılı Mustang'i Tanıttı

Ford, Dört Kapılı Mustang\'i Tanıttı
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Ford, dört kapılı Mustang modelini tanıtarak hibrit motor seçenekleri ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Ford, bayilerine Mustang'in dört kapılı bir versiyonunu üretme planını açıkladı. 1964'ten bu yana milyonlarca adet satan Mustang, bugüne kadar hep iki kapılı olarak üretildi.

Dört kapılı Mustang'in bu hafta düzenlenen bir bayi etkinliğinde tanıtıldığı belirtildi. Modelin, önümüzdeki 10 yıl içinde piyasaya sürülebileceği ve mevcut iki kapılı Mustang'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynak, yeni modelin hibrit motorla müşterilere sunulacağını belirtirken, başka bir kaynak ise aracın hibrit 8 silindir motor ile üretileceğini söyledi.

Dünyanın en çok satan spor otomobili olan Mustang'in dört kapılı versiyonuyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor. Ford'dan bir sözcü ise gelecekteki ürünlerle ilgili spekülasyonda bulunmadıklarını ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford, Dört Kapılı Mustang'i Tanıttı - Son Dakika

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