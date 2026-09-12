Ford, yakıt tankı riski nedeniyle ABD'de 223.472 aracı geri çağırıyor
Ford, yakıt tanklarındaki sızıntı ve yetersiz sabitleme nedeniyle tankların araçtan ayrılma riski bulunduğu gerekçesiyle ABD'de 223.472 aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, söz konusu araç sahiplerini kapsıyor.
0 (NHTSA tavsiyesinden daha fazla ayrıntıyla güncellendi) 12 Eylül (Reuters) – Ford, yakıt tanklarının sızıntı yapması ve düzgün sabitlenmemesi nedeniyle araçtan ayrılabileceği gerekçesiyle ABD'de 223.472 aracı geri çağırıyor.
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