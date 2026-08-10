Formula E CEO\'su: Kadın Sürücüler, F1\'den Önce Yarışacak

Formula E CEO'su Jeff Dodds, serisinin Formula 1'den önce bir kadını ana şampiyona seviyesinde yarıştıracağına inandığını söyledi. 1976'dan bu yana bir kadın sürücü Formula 1 dünya şampiyonası yarışına katılmadı; İtalyan Lella Lombardi'nin 1976 Avusturya Grand Prix'sindeki 12.'liği son örnekti.

Formula E, 2014-15'te başlayan tarihinde üç kadın sürücüye yer verdi; en son İsviçreli Simona de Silvestro 2016'da yarıştı. Dodds, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Formula E'nin ana şampiyona seviyesinde bir kadın yarış sürücüsüne Formula 1'den önce sahip olacağına bahse girerim' dedi.

Dodds'ın güveninin nedenlerinden biri, kadın sürücülerin şampiyonada kullanılan aynı araçları test edebilmesi. Formula 1'deki F1 Academy destek serisi ise Formula 4 seviyesinde araçlar kullanıyor. F1 Academy'den F1'e geçiş çok büyük bir adım; Formula 3 ve Formula 2 de önemli ancak maliyetli basamaklar ve şu anda bu serilerde kadın sürücü bulunmuyor.

Formula E, son iki yıldır kadın sürücülere şampiyona araçlarını deneme imkanı veren bir 'kadın testi' düzenliyor. Geçen Ekim ayında Valencia'da 14 kadın katıldı; aralarında 2024 F1 Academy şampiyonu Abbi Pulling de vardı. Dodds, takımların çoğunda artık kadın sürücülerin yer aldığını ve önümüzdeki sezon için daha fazla yatırım açıklayacaklarını söyledi.

Gelecek sezon kullanılacak yeni Gen4 aracın daha hızlı ve hafif olacağını belirten Dodds, aracın hidrolik direksiyona sahip olmasının kadın sürücüler için avantaj sağlayacağını ve bu sayede kadınların ana şampiyonaya girişinin kolaylaşacağını ifade etti.