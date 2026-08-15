Formula E'de Kadın Sürücülere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Formula E'de Kadın Sürücülere Yeni Fırsatlar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula E CEO'su, kadın sürücülerin şampiyonada yarışmasını 2-3 yıl içinde beklediklerini açıkladı.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, Cuma günü yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli yarış serisinin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kadın sürücülerin şampiyona seviyesinde yarışmasını umduğunu söyledi. Dodds, bir kadının Formula 1'de son yarışından bu yana 50 yıl geçmesi haftasında gazetecilere konuştu ve serinin kadın programında büyük bir genişleme duyuracağını belirtti.

Dodds, "Kadınlar ve erkeklerin motorsporlarında eşit şekilde rekabet edebileceğine dair bir hipotezimiz var, ancak koşullar kesinlikle ikisinin birlikte rekabet etmesi için eşit değil" dedi. Formula E, sezonun son yarışlarına Londra'daki ExCel kongre merkezinde ev sahipliği yapıyor. Seride 2014'ten bu yana üç kadın yarışmacı yer aldı; bu sayı, Formula 1 şampiyonasının 76 yılındaki toplamdan bir fazla. En son İsviçreli Simona de Silvestro 2016'da yarışmıştı.

Seri, son iki yıldır kadın sürücülerin mevcut araçları aynı koşullarda deneyimlemelerine olanak tanıyan bir "kadın testi" de düzenliyor. Dodds, "Bu programın kapsamını büyük ölçüde genişleteceğimizi yakında duyuracağız" dedi. "Kadınların test etmesine odaklıyken, kadınların bu araçlara binmesi ve farkı kapatması için daha fazla fırsat yaratmak adına çok daha büyük bir program duyuracağız."

Dodds, bunun takımların fikri benimsemesi ve fırsatlar yaratması olmadan gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çoğu takımın gelişim programlarında zaten bir kadın sürücü bulunduğunu ve artık bir sonraki adıma hazır olduklarını belirtti. "Onlardan bu sürücülerle gelecek sezona daha büyük bir adım atmalarını isteyeceğiz ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum."

Bu hafta sonu yapılacak yarışlar, Formula E için yeni, daha hızlı ve daha hafif Gen 4 aracının tanıtılmasından önce bir dönemin sonunu işaret ediyor. Dodds, bunun performans açısından bir adım değişikliği olacağını ve seriyi pistte ve pist dışında başka bir seviyeye taşıyacağını söyledi. "Bizim için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde bizim için büyük bir büyüme anı."

Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1, Otomobil, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Formula E'de Kadın Sürücülere Yeni Fırsatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi
Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor: Oynanmasın Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın
Tünel Göçüğünde bilanço ağır 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi Tünel Göçüğünde bilanço ağır! 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi
Enes Ünal yıllar sonra evine döndü Getafe transferi resmen açıkladı Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay Yeni TCK’nın mimarı da gözaltında Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

08:30
Resmi Gazete’de yayınlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayınlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
07:53
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
07:48
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor
2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
02:04
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 11:08:44. #7.13#
SON DAKİKA: Formula E'de Kadın Sürücülere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.