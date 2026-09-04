Fransa, Tesla'nın FSD sistemini gerçek yollarda test etmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Tesla'nın FSD sistemini gerçek yollarda test etmeye başladı

Fransa, Tesla\'nın FSD sistemini gerçek yollarda test etmeye başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Tesla'nın sürücü destek sistemi FSD'yi gerçek yol koşullarında test etmeye başladı. İki test aracı ülke genelinde denenecek; bu, Fransa'nın güvenlik endişelerine rağmen tutumunu değiştirdiğini gösteriyor. Sistem, sürücünün gözetimini gerektiriyor ve Avrupa'da oylama öncesi diğer ülkelerde de benzer adımlar atılmıştı.

Fransa, Tesla'nın Avrupa'da sunmak istediği 'Full Self-Driving' (FSD) sistemi için gerçek yol testlerine başladı. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla'nın sağladığı FSD donanımlı iki araçla ülke genelinde testlere geçildiğini duyurdu. Bu gelişme, Fransa'nın daha önceki güvenlik çekincelerine rağmen tutumunda değişiklik yarattı.

Avrupa'da süreç nisan ayında Hollanda'da RDW'nin geçici onayıyla başlamış, ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya benzer adımlar atmıştı. Ülkelerin önümüzdeki aylarda FSD'nin kullanımını oylaması bekleniyor. Sistem, tamamen sürücüsüz sürüş sağlamıyor; sürücünün yolu izlemesi ve gerektiğinde kontrolü alması gerekiyor.

Fransa, temmuz ayında sistemin güvenlik seviyesinin yetersiz olduğunu belirtmiş, özellikle hız sınırlarına uyum ve sürücü dikkat uyarıları konusunda endişelerini dile getirmişti. Bakan Tabarot, Elon Musk ile görüşerek Tesla'nın teknik değişiklikler yaptığını ve iki test aracı sağladığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Fransa, Tesla'nın FSD sistemini gerçek yollarda test etmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:40:47. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa, Tesla'nın FSD sistemini gerçek yollarda test etmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement