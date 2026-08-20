Geely'nın Katı Hal Batarya Planı - Son Dakika
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Geely'nın Katı Hal Batarya Planı

Geely\'nın Katı Hal Batarya Planı
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Geely, katı hal bataryalarını 2026'da test edecek, 2027'de kullanıma sunacak.

Elektrikli araçlarda menzil endişesini bitirecek katı hal batarya teknolojisinde rekabet devam ediyor. Geely Holding, bu bataryalar için yol haritasını açıkladı.

Şirket, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaları 2026'da test edecek, 2027'de markalarında pilot olarak kullanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Geely, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Geely'nın Katı Hal Batarya Planı - Son Dakika

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