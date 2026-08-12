Harley-Davidson'ın İkonik Motor Sesi - Son Dakika
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Harley-Davidson'ın İkonik Motor Sesi

Harley-Davidson\'ın İkonik Motor Sesi
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Harley-Davidson motorlarının ikonik sesi, V-Twin motor tasarımından kaynaklanıyor.

Harley-Davidson motosikletlerin sesi, diğer motosikletlerden kolayca ayırt edilebiliyor. Özellikle rölantideki tok ve aralıklı çalışma sesi, markanın tasarımı kadar tanınan bir özellik haline geldi. Bu sesin temelinde ise V-Twin motor yatıyor.

V-Twin motor, iki silindirin karşıdan bakıldığında 'V' harfine benzeyen şekilde konumlandırılmasıyla oluşuyor. Harley-Davidson'ın klasik motorlarında bu silindirler arasındaki açı sadece 45 derece. Silindirlerin bu yakın konumu, motor içindeki parçaların hareketini ve ateşleme aralıklarını doğrudan etkiliyor.

Normal iki silindirli motorlarda ateşlemeler eşit aralıklarla gerçekleşirken, Harley-Davidson'da bekleme süreleri eşit değil. Biri kısa, diğeri uzun boşluklarla ateşleme yapılıyor. Bu da egzoz darbelerinin eşit aralıklarla gelmemesine ve ritmik bir ses oluşmasına neden oluyor. Motor devri düşükken bu fark daha kolay algılanıyor, bu yüzden özellikle trafik ışıklarında veya rölantide bu ses çok daha belirgin.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Harley-Davidson'ın İkonik Motor Sesi - Son Dakika

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