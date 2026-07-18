Haziran'da 194 Bin Taşıt Kaydedildi - Son Dakika
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Haziran'da 194 Bin Taşıt Kaydedildi

18.07.2026 09:11
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Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 194 bin 740; motosiklet ve otomobiller önde.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 194 bin 740 oldu. Bunların yüzde 49,4'ü motosiklet, yüzde 37,8'i otomobil, geri kalanı ise kamyonet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Bir önceki aya göre toplam artış yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Bunların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet oluşturuyor. Haziran ayında 73 bin 665 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı; en çok kaydedilen marka yüzde 20,5 ile Renault oldu. Ocak-Haziran döneminde ise toplam 962 bin 739 taşıt kaydedilirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 41,8'i benzin, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli yakıtlıydı. Renk olarak gri yüzde 41,8 ile en popüler renk oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Motosiklet, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Haziran'da 194 Bin Taşıt Kaydedildi - Son Dakika

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