Hero MotoCorp'tan Ather Energy'ye Büyük Yatırım - Son Dakika
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Hero MotoCorp'tan Ather Energy'ye Büyük Yatırım

15.07.2026 12:11
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Hero MotoCorp, Ather Energy'ye 1.000 crore rupi yatırım yapmayı onayladı, süreç hissedar onayına bağlı.

Hero MotoCorp Limited, bağlı kuruluşu Ather Energy Limited'e 1.000 crore rupiye kadar yatırım yapmayı onayladı. Yatırım, imtiyazlı hisse senedi veya hisse senedine dönüştürülebilir menkul kıymetlerin tahsisi yoluyla yapılacak. İşlem tamamen nakit olarak gerçekleştirilecek ve zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri (CCPS) ile varantları içerebilecek.

Yatırım, Ather Energy'nin yönetim kurulu ve hissedarlarının onayına tabi. Hero MotoCorp, yatırımın son onayın alınmasından itibaren 15 gün içinde tamamlanmasını öngörüyor. Hero MotoCorp, Ather Energy'de mevcut bir hissedar ve 30 Haziran 2026 itibarıyla şirketin ödenmiş sermayesinin %29,48'ine sahip. Yatırım sonrası hisse oranı, imtiyazlı ihraç fiyatına ve olası ek hisse ihraçlarına bağlı olacak.

Ather Energy, elektrikli iki tekerlekli araç tasarlayıp üretiyor, kendi şarj altyapısını işletiyor ve batarya enerjisi yönetimi hizmetleri sunuyor. Şirket, 2013'te kuruldu ve 2026 mali yılında 3.671,76 crore rupi ciro elde etti. Haber, otomotiv sektörüne odaklanan bir dergide yayımlanmaya uygun.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hero MotoCorp'tan Ather Energy'ye Büyük Yatırım - Son Dakika

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