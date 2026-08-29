Hindistan Binek Araç Talebi Güçlü Büyüyor - Son Dakika
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Hindistan Binek Araç Talebi Güçlü Büyüyor

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Ağustos'ta binek araç talebi yıllık %9-10, iki tekerlekli segmentte %18-20 büyüme bekleniyor.

Yes Securities'in raporuna göre, Ağustos ayında Hindistan'da binek araç talebi güçlü seyrediyor ve yıllık bazda %9-10 büyüme bekleniyor. Bu büyümede, geçen yılki düşük bazın ve GST 2.0 uygulaması öncesi ertelenen alımların etkisi bulunuyor.

Passenger vehicle segmentinde Kerala, Onam satışlarıyla %20'nin üzerinde büyüme kaydetti. SUV'ler ve CNG/elektrikli araçlar toplam endüstri hacmine katkı sağlamaya devam ediyor. CNG ve elektrikli araç talebindeki artış, yeni model lansmanları ve E20'ye yönelik olumsuz algı nedeniyle %30'u aşan sorgu ve rezervasyon artışıyla sürüyor.

İki tekerlekli segmentte tahmini yıllık büyüme %18-20 olarak öngörülüyor. Güney bölgesi, erken Onam talebiyle diğer bölgelerden ayrışırken, organik sorgular %10-12 arttı. OTOM üreticileri festivaller için stoklarını artırıyor.

Ticari araç segmentinde orta ve ağır ticari araç satışları %14-16 büyüme gösterdi. BS4 araçların Ulusal Başkent Bölgesi'ne giriş kısıtlaması, ikinci yarıda yenileme talebini destekleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan Binek Araç Talebi Güçlü Büyüyor - Son Dakika

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